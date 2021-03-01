Кнопкодавство відійде у вічність: чи з'являться у Раді чотирирукі депутати
У Верховній Раді 2 березня планується історичний день – депутати нарешті не зможуть кнопкодавити. Під куполом запрацює сенсорна кнопка, яка унеможливить голосування за себе та колегу одночасно. У такий спосіб у депутатів відберуть усі спокуси кнопкодавства.
Джерело:24 канал
Про це сказала ведуча Тетяна Кругова. Вона додала, що депутати мали змогу без проблем кнопкодавити 30 років.
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"Спокуси приберуть і вони зможуть нарешті думати про країну, а не про те, за яку колону сховатися, щоб натиснути кнопку за колегу", – сказала Кругова.
Тепер, щоб кнопкодавити, потрібно мати, як мінімум, 4 руки, а таких депутатів у нас поки немає. Однак хтозна, що можуть вигадати винахідливі обранці, якщо сильно припече або ж олігарх наполегливо попросить,
– зауважила Кругова.
Заборонили не лише кнопкодавство
Сенсорна кнопка є допомогою не лише у боротьбі з кнопкодавством. "Сидіти в телефоні чи займатися рукоблудством під час голосування теж не вийде, бо руки будуть зайняті кнопками. Це ще й дисципліна для наших народних обранців, тому я "за" сенсорну кнопку двома руками", – запевнила ведуча 24 каналу.
Система однозначно класна, корисна, прогресивна і вже готова до роботи. Завтра зранку депутати будуть тестувати її і тренуватися голосувати обома руками,
– додала Кругова.
Не кнопкою єдиною
У парламенті також встановлять додаткові камери відеонагляду. Вони охоплять всю залу під куполом і сховатися від них буде неможливо.
"Думаю, від таких нововведень деякі депутати просто перестануть ходити на роботу. Бо тепер кожен крок – як на долоні. Переписуватися з коханками не вийде, чухати цікаві місця теж, взагалі втратять сенс йти в депутати, а це вже буде природний відбір", – наголосила Кругова.
Рекордсмен кнопкодавства
За словами Кругової, у Раді є абсолютний рекордсмен з кнопкодавства – Антон Яценко. Загалом він голосував за колег 130 разів, це підрахували експерти руху ЧЕСНО.
За один раз він міг натиснути по 5 – 6 кнопок. Ба більше, розміщені вони були в різних місцях під куполом, тому депутату доводилося бігати по залі туди-сюди, щоб встигнути проголосувати за всіх,
– розповіла ведуча.
"До речі, це саме той депутат, який напарив країні свої так звані "майданчики" і роками "рубав бабло" за нібито оцінку нерухомості. Відзавтра кнопкодавство йде у вічність. Шкода, що Україні знадобилося аж 30 років, щоб його подолати", – підсумувала Кругова.
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