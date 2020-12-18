У партії "Голос" 17 грудня заявили про випадок кнопкодавства у Верховній Раді, начебто зафіксований під час голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти. Спікер ВРУ Дмитро Разумков прокоментував цю ситуацію.

У партії "Голос" є докази, що під час голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти (досі він перебував у статусі виконувача обов'язків) стався факт кнопкодавства. Про це заявила Кіра Рудик в ефірі "Право на владу", очікуючи коментаря від голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Детальніше про інцидент Зафіксували кнопкодавство, – у "Голосі" заявили, що Шкарлет може покинути Міносвіти

Рудик зазначила, що "Голос" вимагатиме повторного голосування щодо Шкарлета. Адже міністром його призначили мінімумом голосів – 226, при цьому Григорій Суркіс з "Опозиційної платформи – За життя" проголосував за це, не будучи присутнім у Раді.

Якщо будуть факти – ви знаєте позицію: мені абсолютно байдуже, від якої політичної сили це буде відбуватися. У нас діє закон – один для всіх – про неперсональне голосування та кримінальну відповідальність за це,

– відреагував Разумков.

І додав, що якщо факт кнопкодавства встановлять, то керівництво Ради буде збиратися та "розв'язувати це питання".

"Моя особиста позиція: якщо людина кнопкодавить, вона повинна втрачати мандат ", – запевнив спікер.

", – запевнив спікер. Та водночас він висловив жаль з того приводу, що Конституційний Суд визнав неконституційним законопроєкт, який передбачав таку санкцію.

Голова Ради пообіцяв, що невдовзі розроблять інший законопроєкт щодо цього, і його теж скерують до КСУ.

Модернізувати ж наразі систему "Рада" – щоб унеможливити кнопкодавство – проблематично, бо це дорого ( 300 мільйонів гривень, які зараз в умовах пандемії та кризи виділити практично неможливо).

Варто нагадати Разумков у 17 разів применшив випадки кнопкодавства у Раді, – Чесно