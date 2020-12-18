Кнопкодавство під час призначення Шкарлета: Разумков обіцяє розібратися
У партії "Голос" 17 грудня заявили про випадок кнопкодавства у Верховній Раді, начебто зафіксований під час голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти. Спікер ВРУ Дмитро Разумков прокоментував цю ситуацію.
У партії "Голос" є докази, що під час голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти (досі він перебував у статусі виконувача обов'язків) стався факт кнопкодавства. Про це заявила Кіра Рудик в ефірі "Право на владу", очікуючи коментаря від голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.
Детальніше про інцидент Зафіксували кнопкодавство, – у "Голосі" заявили, що Шкарлет може покинути Міносвіти
Рудик зазначила, що "Голос" вимагатиме повторного голосування щодо Шкарлета. Адже міністром його призначили мінімумом голосів – 226, при цьому Григорій Суркіс з "Опозиційної платформи – За життя" проголосував за це, не будучи присутнім у Раді.
Якщо будуть факти – ви знаєте позицію: мені абсолютно байдуже, від якої політичної сили це буде відбуватися. У нас діє закон – один для всіх – про неперсональне голосування та кримінальну відповідальність за це,
– відреагував Разумков.
І додав, що якщо факт кнопкодавства встановлять, то керівництво Ради буде збиратися та "розв'язувати це питання".
- "Моя особиста позиція: якщо людина кнопкодавить, вона повинна втрачати мандат", – запевнив спікер.
- Та водночас він висловив жаль з того приводу, що Конституційний Суд визнав неконституційним законопроєкт, який передбачав таку санкцію.
Голова Ради пообіцяв, що невдовзі розроблять інший законопроєкт щодо цього, і його теж скерують до КСУ.
Варто нагадати Разумков у 17 разів применшив випадки кнопкодавства у Раді, – Чесно
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