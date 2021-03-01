У Раді унеможливили кнопкодавство: коли запрацює сенсорна кнопка для депутатів

У Верховній Раді встановили сенсорні кнопки, які мають унеможливити кнопкодавство. Депутати будуть тестувати нововведення вранці 2 березня.

Крім сенсорних кнопок у парламенті встановили додаткові камери відеоспостереження. Про це повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

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Вона (сенсорна кнопка – 24 канал) працює, вона пройшла перевірку. З цього пленарного тижня ми вже зможемо використовувати її під час засідань, вона відповідає всім нормам. У нас є офіційне заключення, що вона може використовуватися,

– сказав він.

"Кнопкодавство" VS депутати

Про сенсорну кнопку у Раді мовилося ще влітку 2020, але тоді система не запрацювала. Кнопки ніби реагували тільки на тепло, а не сканували відбитки пальця.

Наприкінці 2020 року депутати повторно ініціювати законопроєкт, згідно з яким депутатів за кнопкодавство мали б позбавляти мандата.

В лютому 2020 року прокуратура вперше відкрила справу щодо "кнопкодавства" проти нардепа Владислава Поляка.

Офіс генерального прокурора також відкрив кримінальну справу проти народного депутата Андрія Іванчука за "кнопкодавство" у листопаді 2020 року.

Але були й випадки, коли зафіксованих порушників не покарали. Про найгучніші випадки у 2020 році можна прочитати тут.