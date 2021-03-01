У Верховній Раді встановили сенсорні кнопки, які мають унеможливити кнопкодавство. Депутати будуть тестувати нововведення вранці 2 березня.

Крім сенсорних кнопок у парламенті встановили додаткові камери відеоспостереження. Про це повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

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Вона (сенсорна кнопка – 24 канал) працює, вона пройшла перевірку. З цього пленарного тижня ми вже зможемо використовувати її під час засідань, вона відповідає всім нормам. У нас є офіційне заключення, що вона може використовуватися,

– сказав він.

Важливо! За "кнопкодавство" законом передбачена кримінальна відповідальність. Порушників каратимуть штрафами до 85 тисяч гривень.

"Кнопкодавство" VS депутати