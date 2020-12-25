Рік, що минає, запам'ятається цілою низкою трагічних подій. Та попри все, як то кажуть, ми знову підіймалися і йшли далі. Події 2020 року ми ще довго будемо пригадувати, зокрема, завдяки гучним цитатам – як політиків, імена яких на вустах усього світу, так і простих людей, які назавжди залишили свій відбиток у нашій пам'яті.

Ключові цитати 2020 року, які запам'ятаються ще надовго, зібрав для вас 24 канал.

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Набираємо та повертаємо

Вже початок 2020-го показав, що цей рік буде дуже непростим. Поки українці святкували Різдво, з Близького Сходу надійшла трагічна звістка – в Ірані розбився літак "Міжнародних авіаліній України".

Слова "Набираємо та повертаємо" стали останніми для українських пілотів літака. Саме це вони сказали диспетчеру аеропорту Тегерана, але вже ні набрати, ні повернути не змогли.

Літак підбили системи протиповітряної оборони Ірану – чи то через халатність, через неуважність, що призвела до помилки, чи, можливо, і зумисно. Та всі 176 людей, що перебували на борту, загинули.

We are free

Ця фраза належить більшості британців, які спершу підтримали вихід своєї держави з Європейського Союзу, а потім і святкували його 31 січня, коли той остаточно відбувся.

Brexit став першим в історії Європейського Союзу виходом з нього однієї з держав-членів. Він показав, що в євроспілці не все так ідеально, але й створив низку проблем і для самої Великої Британії.

Так, наприклад, не до кінця зрозумілими залишаються питання міжнародної торгівлі й візовий режим між Євросоюзом і Британією. Втім, підписана під кінець року угода про Brexit повинна ці питання врегулювати. Крім того, Великій Британії загрожують ще й сепаратистські настрої, що панують серед певної частки населення Шотландії та Північної Ірландії.

До слова, Президент України Володимир Зеленський запропонував Євросоюзу взяти до себе нашу державу замість Великої Британії.



У Великій Британії з нагоди Brexit влаштували святкування / Фото 24 каналу

COVID-19 можна вважати пандемією

На початку березня стало зрозуміло, що коронавірусна хвороба не омине жодну державу. Очільник ВООЗ Тедрос Гебреєсус 11 березня заявив, що коронавірус є пандемією.

З цього моменту можна вести початок відліку боротьби європейців з хворобою. Більшість країн почали закриватися на карантин, який фактично уособив собою весь 2020 рік.

Здавалося б, звичні нам раніше речі – подорожі, походи в кіно, зустрічі з друзями в кафе чи навіть нормальне навчання в школі та університеті – все це вмить стало настільки далеким.

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Уряд ввів карантин на 3 тижні

Одночасно з оголошенням пандемії коронавірусу Кабінет Міністрів України вирішив запровадити карантин на території нашої держави.

Ледь не всі українські ЗМІ вийшли з однаковим заголовком – "Уряд ввів карантин на 3 тижні: з 12 березня до 3 квітня".

Більшість людей тоді усвідомлювали, що трьома тижнями тут не обійтися, але мало хто міг спрогнозувати, що все буде саме так – навіть під кінець 2020 року ніхто й близько не береться прогнозувати, коли карантин таки закінчиться.

Українські ЗМІ про запровадження карантину: дивіться фото

I can't breathe

Убивство американця Джорджа Флойда – ще одна історія, яка сколихнула увесь світ. Афроамериканець загинув під час жорсткого затримання поліцією через буцімто підроблені 20 доларів.

Поліцейські душили його, притискаючи коліном за шию до асфальту, поки сам чоловік постійно вигукув фразу, яка в перекладі з англійської звучить як "Я не можу дихати".

Згодом саме "I can't breathe" стала гаслом протестів у США й багатьох інших державах світу, які закликали боротися з расизмом. Після цього багато світових брендів у власних назвах чи назвах своєї продукції вирішили відмовитися від слів "Black" чи схожих, а боротьба з расизмом набула нового сенсу.

The trampoline is working!

Втім, не обійшовся 2020 рік і без перемог для людства. Так, американська компанія SpaceX 30 травня запустила космічний корабель Crew Dragon – це перший запуск приватною компанією, який доставив астронавтів на Міжнародну космічну станцію.

До цього протягом 9 років американців на МКС доставляли росіяни, тож не дивно, що основне кепкування з цього приводу припало саме на останніх.

Коли США вводили санкції проти Росії за агресію в Криму й на Донбасі, росіяни пригрозили: якщо під санкції підпаде космічна галузь, то нехай американці доставляють астронавтів на МКС за допомогою батута.

Ці слова належали голові "Роскосмосу" Дмитру Рогозіну. Минуло 6 років, але Ілон Маск таки дочекався миті, щоб відповісти на таке нахабство. "Батут спрацював", – заявив генеральний директор SpaceX.

Я можу піти, але що буде з вами?

Також 2020 рік запам'ятається масовими протестами – у Киргизстані, Польщі, Вірменії. Та найгучнішими й, мабуть, наймасштабнішими були протести в Білорусі.

Вони розпочалися ще в травні, але по-справжньому масштабними стали після президентських виборів 9 серпня, коли Олександра Лукашенка та його режим звинуватили в фальсифікації результатів.

Сам диктатор відзначився цілою низкою епічних фраз на кшталт "Я можу піти, але що буде з вами?" Або "Лукашенко не тримається за владу посинілими руками".

До слова, все йде до того, що з масовими акціями протестів Білорусь увійде й у 2021 рік.

До слова Нові обличчя 2020: про кого ми дізнались та кого обговорювали протягом року

Історичний прорив, що сприятиме миру

Ця фраза належить одразу трьом людям:

Дональду Трампу – президенту США,

Біньяміну Нетаньяху – прем'єр-міністру Ізраїля,

Моххамеду Бін Заїду – президенту Об'єднаних Арабських Еміратів.

Саме такими словами розпочиналася угода, під якою ці троє підписалися. Вона розпочала процес примирення на Близькому Сході.

До кінця року Ізраїль та ОАЕ максимально зблизили свої відносини – вони дійшли навіть до узгодження безвізового режиму, а ще це потягнуло за собою нормалізацію відносин Ізраїля з іншими арабськими державами – Бахрейном, Марокко й Суданом.

Şuşa bizimdir!

Ця фраза фактично стала вісником завершення бойових дій за Нагірний Карабах. Шуша стала останнім населеним пунктом, який Азербайджан звільнив шляхом боїв.

Шуша має стратегічне значення, адже розташована по дорозі з Вірменії до Степанакерту – центру Карабаху. Крім того, це культурна столиця Азербайджану, і коли її звільнили, Ільхам Алієв не стримував емоцій. "Шуша вільна, Шуша наша", – вигукував президент Азербайджану.

Саме після звільнення цього міста Вірменія погодилася на угоду про мир на невигідних для себе умовах. Вже мирним шляхом Азербайджан повернув території, які Вірменія захопила ще майже 30 років тому.

Усе може відбуватися швидко та бистро

Саме так і вчинили "наперсточники" з Конституційного Суду України, скасовуючи кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. А цією геніальною фразою відзначився згодом очільник Суду Олександр Тупицький.

Таке скандальне рішення загнало Україну в конституційну кризу, розібратися з наслідками якої до кінця року так і не вдалося. Тож з нею Україна йде й у 2021 рік.

До слова, крім конституційної кризи, таке рішення КСУ й ледь не відвернуло від України західних партнерів, зокрема фінансових організацій. Тож Україна навіть ризикувала під кінець року залишитися без грошей з величезним дефіцитом бюджету.

Stop the count

Для США 2020 рік запам'ятається не лише пандемією та масовими протестами на тлі вбивства Джорджа Флойда, а й президентськими виборами. За їхніми підсумками перемогу здобув Джозеф Байден.

Натомість поки ще чинний президент Дональд Трамп потішив прихильників противника своїми "передсмертними конвульсіями". Він то закликав припинити підрахунок голосів, то вимагав їх перерахувати.

Та одне можна сказати точно – з 2021 року в Сполучених Штатів буде новий президент, менш лояльний до Росії.

STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

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