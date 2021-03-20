З 20 березня Одеса потрапила до червоної зони карантину, а лікарні вже не перший день працюють в режимі нон-стоп. Попри це, у місцевих нічних клубах аншлаг.

Очевидці поділилися обурливим відео у соцмережах. На ньому видно, як сотні людей стоять впритул один до одного. Ні про які захисні маски та соціальну дистанцію навіть не мовиться.

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Як розважалася карантинна Одеса

В Одесі люди масово порушують карантин. Відомо, що 19 березня в одному з клубів міста відбувся концерт, де люди без дистанції й масок веселилися на танцполі.

Зауважимо, що ще донедавна місто перебувало у помаранчевій зона карантину. Раніше мер Одеси Геннадій Труханов скаржився, що у лікарнях залишилось тільки 32 вільних місця. Однак зараз в Одесі готують ще 110 ліжок з киснем у 8 міській лікарні.

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Яка зараз ситуація на Одещині

Згідно з даними апарату РНБО, Одещина перебуває на 2 місці за кількістю хворих на COVID-19 в Україні. За минулу добу там захворіли 1 037 людей. Ще 11 хворих, на жаль, померли.

Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус підхопили 96 844 особи. З них 1 606 осіб померли, а 81 551 – одужали.

До слова, наразі у червоній карантинній зоні перебуває 6 регіонів. Серед них: Київ, Буковина, Закарпаття, Прикарпаття, Житомирщина та Одещина.