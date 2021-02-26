З клопотанням про помилування Стерненко не звертатиметься, – адвокати

Адвокати Сергія Стерненка заявили, що той не звертатиметься до президента Володимира Зеленського з проханням про помилування. Все тому, що Стерненко вважає себе невинним.

Адвокати Стерненка про амністію

Рішення суду про ув'язнення активіста ще не набрало законної сили. Про це на брифінгу заявили адвокати Стерненка Масі Найєм та Андрій Писаренко.

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"Треба, що Сергій захотів подати клопотання про амністію. На скільки нам всім відомо, версія Сергія – він не винен. Тому просити щось у президента, я впевнений, що він не хоче", – сказав Найєм.

З клопотанням про помилування Сергій звертатися не буде. Його мета – довести свою невинуватість,

– заявив Писаренко.

Дивіться відео пресконференції адвокатів Стерненка:

Що відомо про вирок Стерненку