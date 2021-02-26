З клопотанням про помилування Стерненко не звертатиметься, – адвокати
Адвокати Сергія Стерненка заявили, що той не звертатиметься до президента Володимира Зеленського з проханням про помилування. Все тому, що Стерненко вважає себе невинним.
Джерело:24 канал
Адвокати Стерненка про амністію
Рішення суду про ув'язнення активіста ще не набрало законної сили. Про це на брифінгу заявили адвокати Стерненка Масі Найєм та Андрій Писаренко.
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"Треба, що Сергій захотів подати клопотання про амністію. На скільки нам всім відомо, версія Сергія – він не винен. Тому просити щось у президента, я впевнений, що він не хоче", – сказав Найєм.
З клопотанням про помилування Сергій звертатися не буде. Його мета – довести свою невинуватість,
– заявив Писаренко.
Дивіться відео пресконференції адвокатів Стерненка:
Що відомо про вирок Стерненку
- 23 лютого Приморський суд Одеси засудив активіста до 7 років та 3 місяців з конфіскацією половини майна.
- Його звинуватили у нібито викраденні депутата Сергія Щербича з метою заволодіти його грошима. Зауважимо, мовиться про 300 гривень.
- Сам активіст переконаний, що справа проти нього – політична.
- Після винесення вироку Стерненку, у містах України спалахнули протести.
- 26 лютого засуджений написав другий лист із СІЗО. У ньому він звернувся до Зеленського зі словами, якщо той не вижене чортів з країни, то вони знищать його.
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