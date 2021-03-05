Клопотання Стерненка не розглянули, суддя не помітив його у суді

Суд не розглядатиме клопотання про звільнення Сергія Стерненка з-під варти. Слідчий суддя пояснив своє рішення тим, що активіст начебто не був у приміщенні Приморського суду, а весь час перебував у СІЗО.

Суддя Дмитро Осіїк прийняв рішення щодо розгляду клопотання про звільнення Стерненка.

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Клопотання адвоката Писаренка Андрія Миколайовича щодо тримання Стерненка Сергія під вартою в приміщенні Приморського районного суду – залишити без розгляду та повернути заявнику,

– вирішив суддя.

Осіїк залишив клопотання без розгляду, оскільки, на його думку, Стерненко 5 березня не був у приміщенні Приморського суду, а весь час перебував у СІЗО.

До слова, поки адвокати чекали на розгляд клопотання, активіста без попередження відвезли в СІЗО.

Адвокат Стерненка Масі Найєм в ефірі 24 каналу назвав таке рішення суду "нечемним кроком". Адже всі бачили, що Сергій був під час засідання в Приморському суді. Голова суду теж це бачив, і він знає, що суддя був би зобов'язаний розглянути це клопотання.

Але вони пішли на такий фінт. Добре, будемо далі позиватися. Адже законом не обмежена подача таких клопотань,

відзначив Масі Найєм.

Що відомо про апеляцію Стерненка до суду

Раніше активіст подав апеляцію до суду, в якій просив скасувати вирок, який "є не тільки абсурдним та незаконним, а і є інструментом політичної розправи".

Зокрема, Стерненко виділив такі аспекти скарги: суддя Віктор Попревич не здійснив судовий розгляд повністю, його висновки не відповідають фактичним обставинам справи, він порушив Кримінально-процесуальний кодекс України та неправильно застосував норми Кримінального кодексу.

Стерненка засудили: основне

Сергія Стерненка засудили до 7 років 3 місяців в'язниці. Активіста звинуватили нібито у викраденні ексдепутата райради Сергія Щербича та крадіжці 300 гривень.

Через вирок люди в різних містах вийшли на масові протести. На Банковій навіть трапились сутички, у яких постраждали 40 людей. Протестувальники оголосили безстрокову акцію.

5 березня у Приморському суді Одеси відбулося засідання у справі про самозахист Стерненка. Адвокати просили негайно звільнити активіста з-під варти. Однак засідання не було результативним, судді оголосили про його завершення.



Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу