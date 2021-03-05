Суд не розглядатиме клопотання про звільнення Сергія Стерненка з-під варти. Слідчий суддя пояснив своє рішення тим, що активіст начебто не був у приміщенні Приморського суду, а весь час перебував у СІЗО.

Суддя Дмитро Осіїк прийняв рішення щодо розгляду клопотання про звільнення Стерненка.

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Клопотання адвоката Писаренка Андрія Миколайовича щодо тримання Стерненка Сергія під вартою в приміщенні Приморського районного суду – залишити без розгляду та повернути заявнику,

– вирішив суддя.

Осіїк залишив клопотання без розгляду, оскільки, на його думку, Стерненко 5 березня не був у приміщенні Приморського суду, а весь час перебував у СІЗО.

До слова, поки адвокати чекали на розгляд клопотання, активіста без попередження відвезли в СІЗО.

Нагадаємо, 5 березня у Приморському суді Одеси відбулося засідання у справі про самозахист Стерненка. Адвокати просили негайно звільнити активіста з-під варти. Однак засідання не було результативним, судді оголосили про його завершення.

Що відомо про апеляцію Стерненка до суду

Раніше активіст подав апеляцію до суду, в якій просив скасувати вирок, який "є не тільки абсурдним та незаконним, а і є інструментом політичної розправи".

Зокрема, Стерненко виділив такі аспекти скарги: суддя Віктор Попревич не здійснив судовий розгляд повністю, його висновки не відповідають фактичним обставинам справи, він порушив Кримінально-процесуальний кодекс України та неправильно застосував норми Кримінального кодексу.

Стерненка засудили: основне

Сергія Стерненка засудили до 7 років 3 місяців в'язниці. Активіста звинуватили нібито у викраденні ексдепутата райради Сергія Щербича та крадіжці 300 гривень.

Через вирок люди в різних містах вийшли на масові протести. На Банковій навіть трапились сутички, у яких постраждали 40 людей. Протестувальники оголосили безстрокову акцію.

Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу