Рік тому український пасажирський літак авіакомпанії МАУ збили у небі над Тегераном. За цей час Іран досі не виплатив компенсації сім'ям жертв катастрофи. На думку ексочільника МЗС України Павла Клімкіна, ця справа могла б просуватися швидше, якби Україна працювала спільно із Заходом.

Як сказав колишній міністр закордонних справ, Україна має працювати з Заходом, щоб домогтися від Ірану результатів розслідування. Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Клімкін про тактику Зеленського

За словами Клімкіна, перша промова президента Володимира Зеленського мала "в цілому правильні й зрозумілі меседжі". Однак потім "почались розмови про якісь версії" авіакатастрофи. Саме це, на думку Клімкіна, викликало непорозуміння як всередині країни, так і серед західних партнерів, участь яких у переговорах з Тегераном була ключовою для їхнього успіху.

Я не знаю, хто радив Володимиру Зеленському, але для наших партнерів, це велике питання – чи ми є надійними, чи можна нам довіряти? Я знаю, що у наших партнерів було багато питань до того, що говорилося,

– сказав Клімкін.

Він переконаний, що Канада не поділилася інформацією з Україною про хід розслідування катастрофи літака через недовіру до українського керівництва.

Як Клімкін оцінює діяльність українського МЗС

Ексголова МЗС України зазначив, що бачить переговорний процес, яким займається українське відомство і прокуратура. Однак політичної стратегії, яка б змусила Іран діяти так, як потрібно Україні, Клімкін не бачить.

Як каже колишній член уряду, Україна за допомогою західних партнерів, таких як Канада і США, на вищому політичному рівні мала б "створити хвилю тиску на іранське керівництво і максимально побудувати позицію, де кроки іранського керівництва залежали б від подальших стадій політичного тиску", можливих санкцій за ухилення від співпраці.

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Зауважимо, що 30 грудня 2020 року Іран заявив про завершення розслідування катастрофи, що стала смертельною для 176 осіб. Лише 5 січня 2021 року технічний звіт передали Україні. Тепер його має затвердити Міжнародна організація цивільної авіації.

Більше про жахливу авіакатастрофу МАУ в Ірані – читайте у матеріалах 24 каналу.



Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ / Інфографіка 24 каналу