Майбутня адміністрація президента США Джозефа Байдена зацікавлена ​​в спільному успіху з Україною. Так вважає ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

Майбутня адміністрація зацікавлена ​​у боротьбі з російською агресією, адже у Байдена вважають Росію одним з основних джерел небезпеки. повідомляє Інтерфакс – Україна.

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Відтак політик припустив, що наступні 4 роки можуть стати сплеском покращення відносин України та США. Зокрема, може відбутись поступовий перехід до союзництва та перезавантаження України відповідно до стандартів стійкої демократії та сталого верховенства права.

Це унікальний шанс, оскільки Байден добре знає Україну...Головна мета України – це побудувати справжнє довірче партнерство і закласти основи для майбутнього союзництва,

– наголосив Клімкін.

Зверніть увагу! Байден офіційно став президентом США. 20 січня відбулась його інавгурація. Політик склав присягу та виголосив промову. Детальніше – читайте за посиланням.

Що думає Клімкін про "дорожню карту" відносин з США

Ексглава МЗС зазначив, що немає ніякого сенсу готувати "дорожні карти" до початку переговорів з майбутньою американською адміністрацією. За його словами, це ідея довіри, а не послідовності кроків.

"Я замість якихось речей щодо дорожньої карти просто сказав би: "Ось в цьому наша візія щодо подальшої протидії російській агресії, ось це наша стратегія, тут нам потрібна ваша допомога і у нас є політична воля це зробити ". це насправді складові, які б я дав майбутньої адміністрації", – додав Клімкін.

Крім цього, політик не вважає хорошою ідеєю повернення посади спеціального представника Держдепартаменту США з питань України.

Чи візьмуть участь США у перемовинах щодо Донбасу

Чоловік зауважив, що, ймовірно, обговорювати тему про притягнення США до переговорів щодо Донбасу почнуть через 1-2 місяці.

"Чи будуть саме формальні меседжі - це інше питання, це буде вибирати нова адміністрація, в залежності від своїх стратегій. Я вважаю, що процес переговорів з Росією почнеться досить швидко ", – додав Клімкін.

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Що каже політик про американські санкції щодо українців

Клімкін наголосив, що Україні треба було чітко заявити позицію тоді, коли ці санкції з'явились.

Натомість зараз потрібні послідовні дії, щоб російські мережі впливу не працювали в Україні. За словами дипломата, це один з маркерів нашої майбутньої взаємодії.

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