Кличко виграв суд у "1+1": позов стосувався програми Дубінського

Міський голова Києва Віталій Кличко виграв судовий позов до телеканалу "1+1". Справа стосувалася програми народного депутата Олександра Дубінського.

Кличко подав позов ще у серпні 2019 року, стосувався він програми "Гроші".

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Що вирішив суд

Відповідно до постанови Подільського районного суду, у програмі "була оприлюднена неправдива інформація".

Тоді проти мене розгорнули широку кампанію з дискредитації. І я заявив, що буду захищати свою честь і гідність у суді. Тому і подав позов до суду на канал 1+1, який поливав мене брудом,

– пояснив мер Києва.

Він уточнив, що про "наступ на свободу слова тут не йдеться".

Як повинен вчинити канал

Згідно з рішенням суду, "1+1" зобов'язаний спростувати неправдиву інформацію про Кличка. Крім того, її необхідно видалити її з усіх інформаційних ресурсів компанії та соціальних мереж, пов'язаних з нею.

Що відомо про Олександра Дубінського

У 2019 році його обрали депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу". З того часу він періодично потрапляв у різні скандали.

11 січня політика внесли у санкційний список США через причетність до втручання в американські вибори.

Володимир Зеленський просив, аби Дубінський добровільно вийшов з фракції. Нардеп не погодився, мовляв, він ні в чому не винен.

Згодом "Слуга народу" провела голосування та виключила парламентаря зі своїх лав.

На усунення Дубінського могли також вплинули відкриті проти нього кримінальні справи. Так, Офіс генпрокурора звинуватив політика в ухиленні від сплати податків, а також відмиванні грошей.

Депутата планують позбавити посади голови партійного осередку на Київщині.

"Гроші" — спецпроєкт соціальних розслідувань телеканалу 1+1. Олександр Дубінський був ведучим програми з 2014 року, що зробило його популярним.