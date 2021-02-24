Мер Києва Віталій Кличко продемонстрував спікеру парламенту Дмитру Разумкову, як працює система поіменного голосування "Рада-4". Її використовують у Київраді.

Поки що це єдиний орган місцевого самоврядування в Україні, який голосує за допомогою "Рада-4". Інноваційну систему там встановили ще у 2015 році.

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Зауважимо, що така система голосування фактично унеможливлює неособисте голосування. Голова парламенту зміг особисто перевірити, як вона працює.

Кнопкодавство у Раді повинно піти в минуле остаточно. На щастя, у IX скликанні воно не має системного характеру, як це було раніше,

– написав Разумков на своїй фейсбук-сторінці.

Й додав, що навіть поодинокі випадки повинні зникнути. Саме тому влада вдосконалює систему голосування та вивчає різні механізми боротьби з кнопкодавством.



Разумков та Кличко у Київраді / Фото з фейсбук-сторінки мера Києва

Що відомо про "Раду-4"

Депутати реєструються за допомогою спеціальної іменної картки.

Для того, аби проголосувати, їм треба натиснути одночасно 2 кнопки.

Утримувати кнопки потрібно весь час, поки триває голосування.

Довідка. Це означає, що депутат не може проголосувати за когось, окрім себе. Натомість система "Рада-3", яку використовують у парламенті, не може цього забезпечити.

"Рада-4" також дозволяє користуватися пультами та моніторами, аби записатися на виступ чи ознайомитися з інформацією про проєкти рішень чи порядок денний засідання.