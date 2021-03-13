Кличко і Меморіал Голокосту "Бабин Яр" відкрили інсталяцію до роковин Куренівської трагедії

Рівно 60 років тому, 13 березня 1961 року, в київському мікрорайоні Куренівка відбулась техногенна катастрофа, що забрала життя щонайменше 145 людей.

У п'ятницю, 12 березня, Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" представив у Києві артоб'єкт авторства українського художника Олега Шовенка, присвячений пам'яті жертв Куренівської трагедії. Монумент розташований на тому місці, де 60 років тому прорвало дамбу цегельних заводів, після чого утворився смертоносний селевий потік, що забрав життя щонайменше 145 людей.

У церемонії відкриття пам'ятної інсталяції взяли участь міський голова Києва Віталій Кличко, перший Президент України Леонід Кравчук, перший заступник міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, в.о. генерального директора Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" Роза Тапанова, автор інсталяції Олег Шовенко, кінорежисер Сергій Лозниця та інші.



У Києві відкрили пам'ятну стіну жертв Куренівської трагедії / Фото 24 каналу

У вступному слові Віталій Кличко розповів про значення збереження історичної пам'яті.

"Куренівська трагедія – одна зі сторінок історії Києва і України, про яку треба знати і пам'ятати. Бо без розуміння уроків минулого жодна нація не має майбутнього. Ми з вами сьогодні в Бабиному Яру. Це місце можна назвати символом трагічних сторінок нашої історії. Ми все пам'ятаємо… І понад 100 тисяч розстріляних невинних жертв нацизму. І жертв радянської влади, що загинули внаслідок Куренівської трагедії", – зауважив Кличко.



У церемонії відкриття взяв участь Віталій Кличко / Фото 24 каналу

Перший заступник міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв зазначив, що завдяки ефективній співпраці Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", державної та місцевої влади відкриття такого монументу стало можливим.

У своїй промові Леонід Кравчук наголосив на значенні правдивого висвітлення подій минулого.

"Більшовицька система замовчувала історію трагедії Бабиного Яру, Чорнобильської трагедії, Куренівської трагедії, замовчували усе. У людей не було права знати про ці події. Як людина, яка пережила дуже багато, я певний: ніщо не має бути забутим. Все має бути оціненим, і правда має взяти вверх… Я хочу подякувати меру, місту і всім тим, хто взявся за цю велику справу – відроджувати пам'ять", – зазначив Кравчук

За словами в.о. генерального директора Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" Рози Тапанової, розстріли у Бабиному Яру та Куренівська трагедія схожі спробами замовчати й стерти з пам’яті людей ці події з боку тодішньої влади. На додаток, дослідниця переконана у хибності офіційних даних про кількість жертв трагедії.

Артоб'єкт виконаний з більш ніж 100 різновидів цегли, що виготовлялись на київських цегельних заводах протягом останніх 200 років. Під час виробництва цегли утворювалася пульпа – непридатна до використання вода. Вгорі інсталяції знаходиться акваріум з 600 літрами пульпи, які б знадобилися для створення усіх цеглин монументу. За словами автора монумента Олега Шовенка, інсталяція є нагадуванням про життєдайну та руйнівну силу води, що потребує дбайливого ставлення людини.



У Києві відкрили інсталяцію до роковин Куренівської трагедії / Фото 24 каналу



У цегляну стіну вмонтовані монокуляри, в яких зображені кадри з документального проєкту "Бабин Яр. Контекст" авторства режисера Сергія Лозниці. Кінопроєкт також був створений за підтримки Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".



За словами Лозниці, руйнівна роль безпам'ятства – це не лише моральна проблема.



"Спроби закопати небажану історію в бетон, пульпу, сміття від будівництва "нового світлого життя" закінчуються катастрофою. У нас, на жаль, немає іншої історії. Треба мати мужність, сміливість і політичну волю сказати правду про те, що сталося в нашому місті, в нашій країні в ті трагічні роки", – відзначив режисер.



Пам'ятна інсталяція авторства Олега Шовенка є частиною мережі об'єктів у міському просторі Києва "Погляд у минуле", присвячену трагічним подіям навколо київського урочища Бабин Яр. У вересні минулого року було відкрито перші чотири об'єкти інсталяції на території Бабиного Яру, а у січні цього року інсталяція "Погляд у минуле. Дерево" з'явилася біля будівлі Міністерства освіти і науки України. Участь у відкритті монументу взяв Президент України Володимир Зеленський.



Автором інсталяції є Олег Шовенко / Фото 24 каналу

У понеділок, 13 березня 1961 року, о 08:30 суміш багна і пульпи прорвали дамбу, збудовану для заповнення Бабиного Яру промисловими відходами, що надходили з Петровських цегельних заводів. Потужний селевий потік затопив житлові квартали Куренівки, Подільське трамвайне депо, стадіон "Спартак" та околиці. Техногенна катастрофа, тільки за офіційними радянськими даними, забрала життя 145 людей. Деякі дослідники називають значно більші цифри, мова може йти про понад 1500 загиблих.