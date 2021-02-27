Класична радянщина: що має розуміти кожен з нас про вирок Стерненку

Вирок Сергію Стерненку має мало спільного з правосуддям, в обґрунтуванні навіть порушені основоположні принципи Конституції.

Вирок Стерненку – сигнал усім ативник українцям

Фейсбук вибухнув постами з обуренням щодо вироку Сергію Стерненку.

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Очікувано і обґрунтовано: цей вирок загроза багатьом, хто занадто активний, занадто буйний або занадто сміливий, готовий іти з голими руками проти сильнішого супротивника, як-то корумповані мери, продажні правоохоронці або посадовці.

Цей вирок має мало спільного з правосуддям, в обґрунтуванні навіть порушені основоположні принципи Конституції – "будь-які сумніви щодо недоведеності вини тлумачаться на користь невинуватості". Суд зробив все навпаки, бо за "незастосування основного закону" ніхто не покарає і не відповість.

До речі, скоро побачите, як в інших справах, де фігурують можновладці чи силовики, даний принцип буде використано або вже використовується наповну, щоб навпаки допомогти уникнути відповідальності.

Влада ризикнула створити собі ворогів

Зверніть увагу хоча б на справи по вбиству Катерини Гандзюк або маленького Кирила Тлявова ("справа Переяслова"). В останній суддя через незначні недоліки в оформленні доказів визнавав їх недопустимими… а в справі Стерненко навіть грубі порушення процесу не викликали питань, навпаки – саме такі докази лягли в основу обґрунтування вироку.

Найбільш цікаве питання: як ризикнула влада створити собі ворога та суперника саме на підґрунті несправедливості на нерівності перед законом, – чи не найголовнішому болі та запиті українського суспільства! Невже емоції не витримали, чи тут є якийсь глибший сенс?

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Чи не сигнал це всім нам "за що" завжди знайдеться, була б людина. Класична радянщина. І ми в цій системі ніхто і важелів впливу у нас ніяких, принаймні якщо продовжимо ковтати і стояти осторонь, бо поки що нас особисто це не стосується.

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