Клали квіти до пам'ятника Шевченка: в окупованому Криму затримали 2 українців
У Криму 10 березня співробітники ФСБ Росії затримали двох учасників акції до дня народження Тараса Шевченка. Вона відбулась у Сімферополі ще 9 березня.
Джерело:"Крим.Реалії"
Увечері 10 березня перестали виходити на зв'язок мешканка Алушти Єлизавета Павленко та уродженець Кривого Рогу Владислав Єсипенко. Співробітники ФСБ затримали їх того ж дня на Ангарському перевалі.
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Деталі затримання учасників акції
Єлизавету Павленко відвезли додому, де понад 8 годин проводили обшук – у неї вилучили техніку та особисті речі. Водночас Владислава Єсипенка відвезли в невідомому напрямку.
Станом на ранок 12 березня стало відомо, що Єсипенко перебуває в ізоляторі тимчасового утримання в Сімферополі. Дружина чоловіка повідомила, що йому інкримінують статтю Кримінального кодексу Росії щодо "незаконного виготовлення, перероблення або ремонту вогнепальної зброї чи боєприпасів".
Єсипенку обрали запобіжний захід у вигляді арешту до 11 травня, інформацію дружині повідомив адвокат Еміль Курбедінов. Наразі офіційної інформації на сайтах російських силових структур щодо відповідної справи – нема.
Вшанування пам'яті Шевченка в Криму: головне
- 9 березня мешканці Севастополя приносили до пам'ятника Тарасу Шевченку букети квітів у синьо-жовтих кольорах.
- Так жителі тимчасово окупованого міста вшановували 207 річницю від дня народження українського письменника.
- Серед людей, які покладали квіти, були активісти Українського національно-культурного товариства Севастополя.
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