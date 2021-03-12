У Криму 10 березня співробітники ФСБ Росії затримали двох учасників акції до дня народження Тараса Шевченка. Вона відбулась у Сімферополі ще 9 березня.

Увечері 10 березня перестали виходити на зв'язок мешканка Алушти Єлизавета Павленко та уродженець Кривого Рогу Владислав Єсипенко. Співробітники ФСБ затримали їх того ж дня на Ангарському перевалі.

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Деталі затримання учасників акції

Єлизавету Павленко відвезли додому, де понад 8 годин проводили обшук – у неї вилучили техніку та особисті речі. Водночас Владислава Єсипенка відвезли в невідомому напрямку.

Станом на ранок 12 березня стало відомо, що Єсипенко перебуває в ізоляторі тимчасового утримання в Сімферополі. Дружина чоловіка повідомила, що йому інкримінують статтю Кримінального кодексу Росії щодо "незаконного виготовлення, перероблення або ремонту вогнепальної зброї чи боєприпасів".

Зверніть увагу! Санкція відповідної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Єсипенку обрали запобіжний захід у вигляді арешту до 11 травня, інформацію дружині повідомив адвокат Еміль Курбедінов. Наразі офіційної інформації на сайтах російських силових структур щодо відповідної справи – нема.

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