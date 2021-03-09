У київському СІЗО засуджені сплять по черзі та живуть в антисанітарії

Офіс омбудсмена здійснив повторний моніторинг Київського слідчого ізолятора. Працівники відомства виявили безліч порушень законодавства щодо поводження із засудженими та взятими під варту.

Що відбувається у СІЗО

Люди у СІЗО сплять по черзі або на підлозі. Все тому, що в камерах бракує спальних місць.

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Камери не забезпечені належним штучним освітленням.

На вікнах забагато ґрат.

Стіни камер вологі та вкриті грибком.

У камерах немає вентиляції, а ув'язненні курять. Через це немає доступу до свіжого повітря.

Бокси збірного відділення не опалюють.

Не дозволяють спілкуватися з рідними

Адміністрація СІЗО порушує права засуджених на контакти із зовнішнім світом. Зокрема арештованим не дозволяють здійснювати телефонні дзвінки. Також заборонили дзвонити й тим, хто відбуває довічне покарання. Згідно з законом, вони можуть дзвонити у вихідні та святкові дні.

Працівники Офісу омбудсмена також виявили численні факти безоплатної праці засуджених. Люди виконували ремонтні роботи та функції з господарського обслуговування СІЗО.

За результатом моніторингового візиту СІЗО відомство спрямує відповідний лист у Міністерство юстиції. У ньому вкажуть виявлені порушення прав в'язнів та нададуть рекомендацій щодо їх усунення.