На трасі Київ – Одеса затор розтягнувся аж на 30 кілометрів – фото, відео

Через складні погодні умови в Одеській області на Київській трасі 29 січня сформувався затор протяжністю 30 кілометрів. У пастці опинилися кілька сотень автомобілів.
Джерело: "Думская"
Вантажівки та автобуси застрягли у снігових заметах на трасі М-05, а рух у напрямку Києва закрили.
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За інформацією рятувальників, найбільш проблемною ділянкою залишається відрізок Знам'янка – Ревова. Проїзд забезпечений лише по 2 смугах в напрямку Одеси.
А затори там розтягнулися на 30 кілометрів. У пастці опинилися приблизно 300 великогабаритних транспортних засобів.
На цій ділянці траси працює 24 одиниці техніки та 43 рятувальників.
Надзвичайники нагодували водіїв фур, які застрягли на Київській трасі. Вони приготували в польовій кухні кашу і чай для водіїв вантажівок.
На Одещині жахливі затори / Фото з телеграму Netipichnyi_Kharkov
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Для розміщення населення, яких вивільнено зі снігових заметів, на Одещині облаштували пункти обігріву: