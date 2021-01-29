Через складні погодні умови в Одеській області на Київській трасі 29 січня сформувався затор протяжністю 30 кілометрів. У пастці опинилися кілька сотень автомобілів.

Джерело: "Думская"

Вантажівки та автобуси застрягли у снігових заметах на трасі М-05, а рух у напрямку Києва закрили.

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Величезні затори на Одещині

За інформацією рятувальників, найбільш проблемною ділянкою залишається відрізок Знам'янка – Ревова. Проїзд забезпечений лише по 2 смугах в напрямку Одеси.

А затори там розтягнулися на 30 кілометрів. У пастці опинилися приблизно 300 великогабаритних транспортних засобів.

На цій ділянці траси працює 24 одиниці техніки та 43 рятувальників.

Надзвичайники нагодували водіїв фур, які застрягли на Київській трасі. Вони приготували в польовій кухні кашу і чай для водіїв вантажівок.



На Одещині жахливі затори / Фото з телеграму Netipichnyi_Kharkov

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Результати роботи ДСНС

Рятувальники повідомляють, що загалом з 26 січня здійснили 89 виїздів – для допомоги автівкам, які застрягли, та розчищення доріг. Протягом 28 січня таких виїздів було 39.

– для допомоги автівкам, які застрягли, та розчищення доріг. Протягом 28 січня таких виїздів було 39. За період негоди зі снігового полону дістали 645 машин: легкових – 483, вантажівки – 102, автобусів – 52, карети швидкої медичної допомоги – 8.

легкових – 483, вантажівки – 102, автобусів – 52, карети швидкої медичної допомоги – 8. Крім того, надзвичайники надали допомогу 1 490 людям.

Для розміщення населення, яких вивільнено зі снігових заметів, на Одещині облаштували пункти обігріву:

стаціонарний – Біляївський район, Василівка, будівля місцевої амбулаторії;

стаціонарний – Татарбунари, вулиця Центральна, 38, готель;

пересувний – Монаші, Білгород-Дністровського району;

пост спостереження – Любашівський район, траса Київ – Одеса, поворот на Кіровоград – Платонове.

Важливо! Через сильні снігопади в Одесі закрили аеропорт, десятки населених пунктів залишилися без світла, сильний вітер повалив на дороги сотні дерев. Більше про ситуацію в місті та області читайте тут.