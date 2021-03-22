Київська й Сумська області потрапили в червону карантинну зону

Джерело:фейсбук Олега Немчінова
Урядова комісія прийняла рішення впровадити на території Київської та Сумської областей червону карантинну зону. Обмеження наберуть чинності 24 березня.
За словами Немчінова, 22 березня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
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За результатами засідання з 00:00 24 березня запроваджується "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Київської та Сумської областей,
– зазначив Немчінов.
На території регіонів діятимуть карантинні заходи, передбачені для цього рівня обмежень.
Обмеження у зонах карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу