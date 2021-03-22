Київська й Сумська області потрапили в червону карантинну зону

Урядова комісія прийняла рішення впровадити на території Київської та Сумської областей червону карантинну зону. Обмеження наберуть чинності 24 березня.

За словами Немчінова, 22 березня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Київщина та Сумщина стануть "червоними"

За результатами засідання з 00:00 24 березня запроваджується "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Київської та Сумської областей,

– зазначив Немчінов.

На території регіонів діятимуть карантинні заходи, передбачені для цього рівня обмежень.

Які обмеження діють у червоній зоні

заборонена робота закладів культури, торговельно-розважальних центрів, фітнес-клубів;

не можна проводити масові заходи;

заклади громадського харчування можуть працювати, готуючи лише їжу на виніс;

перукарні та салони краси можуть працювати за попереднім записом;

заклади освіти повинні перейти на дистанційне навчання, однак дитячі садочки можуть й надалі працювати;

водночас уряд дозволив місцевій владі в червоній зоні самостійно встановлювати обмеження щодо транспорту.

станом на 22 березня червону зону карантину ввели вже у 7

областях України

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у Закарпатській, Чернівецькій, Одеській, Івано-Франківській, Житомирській, Київській та Сумській областях.



Обмеження у зонах карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу