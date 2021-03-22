Київська й Сумська області потрапили в червону карантинну зону
Урядова комісія прийняла рішення впровадити на території Київської та Сумської областей червону карантинну зону. Обмеження наберуть чинності 24 березня.
Джерело:фейсбук Олега Немчінова
За словами Немчінова, 22 березня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
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Київщина та Сумщина стануть "червоними"
За результатами засідання з 00:00 24 березня запроваджується "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Київської та Сумської областей,
– зазначив Немчінов.
На території регіонів діятимуть карантинні заходи, передбачені для цього рівня обмежень.
Які обмеження діють у червоній зоні
- заборонена робота закладів культури, торговельно-розважальних центрів, фітнес-клубів;
- не можна проводити масові заходи;
- заклади громадського харчування можуть працювати, готуючи лише їжу на виніс;
- перукарні та салони краси можуть працювати за попереднім записом;
- заклади освіти повинні перейти на дистанційне навчання, однак дитячі садочки можуть й надалі працювати;
- водночас уряд дозволив місцевій владі в червоній зоні самостійно встановлювати обмеження щодо транспорту.
Обмеження у зонах карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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