Залишився вночі на кризі: на Київщині врятували від загибелі рибалку – відео порятунку

На Київському водосховищі у селі Лебедівка рибалка залишився на кризі посеред ночі. На щастя, рятувальники вчасно дісталися до нього та забрали на берег.
Життю та здоров’ю врятованого рибалки нічого не загрожує. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Київській області.
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Завдяки професіоналізму і досвіду роботи о 00:50 рибалку знайшли на кризі цілим та неушкодженим на відстані 3 кілометрів від берега,
– мовиться у повідомленні рятувальників.
На Київщині надзвичайники врятували рибалку: відео ДСНС