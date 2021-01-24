На Київському водосховищі у селі Лебедівка рибалка залишився на кризі посеред ночі. На щастя, рятувальники вчасно дісталися до нього та забрали на берег.

Життю та здоров’ю врятованого рибалки нічого не загрожує. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Київській області.

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Що відомо про порятунок рибалки

О 20:50 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про рибалку біля дамби у селі Лебедівка.

Мовилося про те, що він досі перебуває на льоду, бо не встиг вийти на берег до настання темряви.

На місце скерували чергові караули ДСНС, включно з водолазно-рятувальною групою.

О 22:40 на лід спустили катер на повітряній подушці "МАРС", щоб проводити пошуки рибалки далеко від берега.

Завдяки професіоналізму і досвіду роботи о 00:50 рибалку знайшли на кризі цілим та неушкодженим на відстані 3 кілометрів від берега,

– мовиться у повідомленні рятувальників.

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Як поводити себе на кризі / Інфографіка 24 каналу