Життя за металевими ґратами: на Київщині викрили "реабілітаційний центр", де катували людей

На Київщині у селі Петропавлівська правоохоронці викрили "реабілітаційний центр", у якому катували пацієнтів. Людей незаконно утримували у кімнатах із металевими ґратами на вікнах і не випускали на вулицю.

Організатори так званого "реабілітаційного центру" приймали на лікування людей, які начебто страждали від алкогольної або наркотичної залежності.

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Замість медичної допомоги пацієнти отримували відверті знущання. Людей селили у кімнати з металевими ґратами на вікнах, а прогулянки на вулиці були під забороною.

Однак головним жахом, який довелося пережити пацієнтам, стали катування.

Правоохоронці встановили, що у так званому реабілітаційному центрі незаконно утримувалося з невідомих причин кілька десятків людей, більшість із яких не страждають ні на алкогольну, ні на наркозалежність,

– розповіли у поліції.

Деталі справи

Про діяльність закладу правоохоронці дізналися, коли надійшло повідомлення з міста Ірпінь. Там люди побачили, як біля однієї з багатоповерхівок 3 невідомих зв'язали чоловіка і силоміць заштовхали його до автомобіля.

Поліцейські шукали автівку, а знайшли нелегальний "реабілітаційний центр". Він працював без жодних документів на ведення медичної практики.

Підозрюваних у справі є 6: 5 людей вже затримали, ще одного причетного розшукують. Вони укладали договори з рідними пацієнтів та брали кошти за лікування.