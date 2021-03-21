Життя за металевими ґратами: на Київщині викрили "реабілітаційний центр", де катували людей
На Київщині у селі Петропавлівська правоохоронці викрили "реабілітаційний центр", у якому катували пацієнтів. Людей незаконно утримували у кімнатах із металевими ґратами на вікнах і не випускали на вулицю.
Джерело:Нацполіція
Організатори так званого "реабілітаційного центру" приймали на лікування людей, які начебто страждали від алкогольної або наркотичної залежності.
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Замість медичної допомоги пацієнти отримували відверті знущання. Людей селили у кімнати з металевими ґратами на вікнах, а прогулянки на вулиці були під забороною.
Однак головним жахом, який довелося пережити пацієнтам, стали катування.
Правоохоронці встановили, що у так званому реабілітаційному центрі незаконно утримувалося з невідомих причин кілька десятків людей, більшість із яких не страждають ні на алкогольну, ні на наркозалежність,
– розповіли у поліції.
Деталі справи
Про діяльність закладу правоохоронці дізналися, коли надійшло повідомлення з міста Ірпінь. Там люди побачили, як біля однієї з багатоповерхівок 3 невідомих зв'язали чоловіка і силоміць заштовхали його до автомобіля.
Поліцейські шукали автівку, а знайшли нелегальний "реабілітаційний центр". Він працював без жодних документів на ведення медичної практики.
Підозрюваних у справі є 6: 5 людей вже затримали, ще одного причетного розшукують. Вони укладали договори з рідними пацієнтів та брали кошти за лікування.
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