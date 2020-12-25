На Київщині викрили фальшивомонетників: купюри майже не відрізнити від справжніх
У Київській області СБУ викрила цілу банду фальшивомонетників. Зловмисники підробляли гривні й іноземну валюту. Їх "робота" була майже "європейської" якості.
Підробки мали відповідні захисні елементи для проходження контролю на спеціальних електронних пристроях, у тому числі в пунктах обміну валют. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
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Зазначається, що зловмисники могли завдати державі збитки на майже 20 мільйонів у гривневому еквіваленті.
До складу групи входило декілька мешканців Києва та області. Своїх клієнтів вони підшукували через особисті зв’язки.
Під час обшуків в будинках учасників банди вилучили купюри на суму майже 600 тисяч у гривневому еквіваленті, зброю та наркотики, а також посвідчення працівників органів влади та правоохоронних структур.
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