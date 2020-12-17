У Прибірську на Київщині відновлюють поліську породу коней. Проте комусь це стало на заваді. З 16 на 17 грудня хтось вже вдруге спалив річний запас сіна для коней.

Це сталось вночі, у найзручніший час для підпалу, адже на стайні нікого не могло бути. Детальніше – у матеріалі журналістів 24 каналу.

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Згоріло 90 тисяч гривень

4-метрова копиця сіна палала 6 годин. 1,5 десятка тонн сухої трави були запасом на зиму. Юрій Ягусевич, який відроджує поліську породу коней розповів, що згоріло 80 – 90 тисяч гривень. Вогонь, на щастя, не дібрався до стайні. Власник стайні впевнений, що це підпал. Адже електрики там немає, тому короткого замикання статися не могло.

Коні не курять, підпалити не могли. Цей сінник стояв вже не перший рік,

– зазначив Ягусевич.

Причини пожежі

За словами фермера, у природному комплексі нищать дикий луг та змінюють русло ріки. Один із жителів села просто закопав сміттєзвалище, яке там було. Такі дії, можливо, і стали причиною пожежі на стайні. Ягусевич написав у фейсбуці допис про незаконну діяльність на території заказника.

Допомога унікальним коням

Публікація про допомогу набрала майже 2 тисячі репостів і чоловікові почали допомагати волонтери: хто – грошима, а хто – сіном. Люди турбуються про тварин. Адже ці коні унікальні:

народжені на болотах;

вигодовані осикою;

не бояться холоду;

важливі для відродження культури.

"Утримувати їх дорого – тисяча в день. Тому все тримається на волонтерах", – розповів фермер.

Які коні у стайні фермера

Чоловік порахував: якщо знайти гроші, то вже за 15 років можна буде поновити поліську породу і навіть поселити її у дикій природі. Поки ж у його табуні 7 кобил-поліщучок та 1 жеребець-гуцул.



Юрій Ягусевич / Скриншот з відео

Власник стайні відзначив, що найшляхетніший, найпрекрасніший та найрозумніший з усіх тварин — це кінь. Він відчуває людину і дуже добре ставиться до неї.