На Київщині трапилась ДТП з 5 постраждалими: машини "розім'яло" – фото
На трасі у Київській області зіткнулись Daewoo та Skoda. Все тому, що один з водіїв виїхав на зустрічну. Унаслідок ДТП постраждали 5 людей.
Що відомо про ДТП
Аварія сталась на трасі Фастівець – Київ у Фастівському районі. Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини.
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- Daewoo не впорався з керуванням та вилетів на зустрічну смугу руху. Через це зіткнувся зі Skoda.
- Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Винуватцю аварії може загрожувати до 3 років ув'язнення. Однак обставини аварії ще з'ясовують.
- На фото, оприлюднених у мережі видно, що автівки зазнали сильних пошкоджень, у обох – зім'ятий бампер.
Що відомо про постраждалих
Через аварію 5 пасажирів обох машин отримали травми. Усіх забрали до лікарні. Наразі невідомо, у якому стані перебувають постраждалі.
Зауважимо, у Києві у новорічну ніч сталась ДТП у Шевченківському районі. На стоп налетів елітний Jaguar.
Пошкоджена під час ДТП автівка / Фото Нацполіції
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