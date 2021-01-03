На трасі у Київській області зіткнулись Daewoo та Skoda. Все тому, що один з водіїв виїхав на зустрічну. Унаслідок ДТП постраждали 5 людей.

Що відомо про ДТП Аварія сталась на трасі Фастівець – Київ у Фастівському районі. Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини. До речі Водій виїхав на зустрічну: під Львовом трапилась масштабна ДТП з 10 постраждалими – фото Daewoo не впорався з керуванням та вилетів на зустрічну смугу руху. Через це зіткнувся зі Skoda.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Винуватцю аварії може загрожувати до 3 років ув'язнення. Однак обставини аварії ще з'ясовують.

На фото, оприлюднених у мережі видно, що автівки зазнали сильних пошкоджень, у обох – зім'ятий бампер. Зверніть увагу! У поліції вкотре закликали водіїв бути особливо обережними під час погіршення погоди. Що відомо про постраждалих Через аварію 5 пасажирів обох машин отримали травми. Усіх забрали до лікарні. Наразі невідомо, у якому стані перебувають постраждалі. Зауважимо, у Києві у новорічну ніч сталась ДТП у Шевченківському районі. На стоп налетів елітний Jaguar.

Пошкоджена під час ДТП автівка / Фото Нацполіції

Місце ДТП / Фото Нацполіції