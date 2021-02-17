На Київщині судитимуть банду, яка займалась замовними вбивствами – серед них і Аміни Окуєвої

У Київській області перед судом постануть члени злочинного угруповання, яке займалось замовними вбивствами. Серед жертв зловмисників – відома волонтерка та учасниця бойових дій на Донбасі Аміна Окуєва, а також бізнесмени.

Обвинувальний акт Київська обласна прокуратура вже направила до суду.

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Які злочини могло скоїти угруповання

Кримінальне провадження порушили проти організатора та 6 учасників його угруповання. Вони впродовж 2016 – 2019 років займались замовними вбивствами.

На рахунку підозрюваних – вбивства директора товариства "Капарол", директора, директора відділу реклами Київського метрополітену, приватного підприємця. Також банда скоїла замах на вбивство адвоката, який захищав інтереси постраждалих підприємців.

Серед вбивств – і позбавлення життя Окуєвої

Слідчі встановили, що разом з громадянином Росії, який зараз у розшуку, зловмисники також вбили Аміну Окуєву та стріляли в її чоловіка.