На Київщині судитимуть банду, яка займалась замовними вбивствами – серед них і Аміни Окуєвої
У Київській області перед судом постануть члени злочинного угруповання, яке займалось замовними вбивствами. Серед жертв зловмисників – відома волонтерка та учасниця бойових дій на Донбасі Аміна Окуєва, а також бізнесмени.
Джерело:Офіс генпрокурора
Обвинувальний акт Київська обласна прокуратура вже направила до суду.
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Які злочини могло скоїти угруповання
Кримінальне провадження порушили проти організатора та 6 учасників його угруповання. Вони впродовж 2016 – 2019 років займались замовними вбивствами.
На рахунку підозрюваних – вбивства директора товариства "Капарол", директора, директора відділу реклами Київського метрополітену, приватного підприємця. Також банда скоїла замах на вбивство адвоката, який захищав інтереси постраждалих підприємців.
Серед вбивств – і позбавлення життя Окуєвої
Слідчі встановили, що разом з громадянином Росії, який зараз у розшуку, зловмисники також вбили Аміну Окуєву та стріляли в її чоловіка.
Що відомо про вбивство Аміни Окуєвої?Окуєву убили 30 жовтня 2017 року, розстрілявши її автомобіль. Під кулі також потрапив чоловік Окуєвої – Адам Осмаєв, йому вдалось вижити. На автоматі, з якого стріляли знайшли ДНК Ігоря Редькіна.
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