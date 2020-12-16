Викрадали людей і вимагали гроші: поліція затримала транснаціональну банду – фото
На Київщині правоохоронці затримали банду іноземців й українців, яка спеціалізувалася на викраденні людей, вимаганнях, розбоях та крадіжках в особливо великих розмірах. Угруповання діяло на території Київської області та в межах столиці.
Поліцейські також встановили місце, де злочинці зберігали свій "набуток". Речові докази вилучили. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
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Що відомо про затримання
- У листопаді 2020 року поліцейські затримали лідера та одного з активних учасників організації.
- Вони викрали приватного підприємця у селі Софіївська Борщагівка та вимагали 2 мільйони доларів викупу.
- За рішенням суду зловмисників взяли під варту.
Поліцейські затримали злочинну групу, яка діяла на Київщині / Фото МВС
Поліцейські затримали злочинну групу, яка діяла на Київщині / Фото МВС
- Під час другого етапу поліцейські затримали ще 5 членів банди, які фактично виконували злочини.
- Вдома у злочинців провели обшуки, під час яких вилучили зброю, гроші, різноманітне технічне обладнання та документи підприємств, які вони обікрали.
Поліцейські затримали злочинну групу, яка діяла на Київщині / Фото МВС
Поліцейські затримали злочинну групу, яка діяла на Київщині / Фото МВС
- Також вилучили автомобілі, на яких пересувались зловмисники під час вчинення злочинів.
- Крім цього, поліція встановила приміщення, де зберігалися викрадені речі.
Поліцейські затримали злочинну групу, яка діяла на Київщині / Фото МВС
Досудове розслідування триває
Злочинцям повідомили про підозри за статтями:
- незаконне позбавлення волі або викрадення людини;
- крадіжка;
- розбій;
- вимагання;
- умисне знищення або пошкодження майна;
- створення злочинної організації.
Затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Всі вони кияни віком 25 – 50 років. Деякі з них вже були засуджені за тяжкі злочини. Ще 4 іноземців поліцейські оголосили в розшук.
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