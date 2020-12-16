На Київщині правоохоронці затримали банду іноземців й українців, яка спеціалізувалася на викраденні людей, вимаганнях, розбоях та крадіжках в особливо великих розмірах. Угруповання діяло на території Київської області та в межах столиці.

Поліцейські також встановили місце, де злочинці зберігали свій "набуток". Речові докази вилучили. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ. Читайте також У Херсоні вантажники аеропорту обкрадали пасажирів: забирали коштовні речі та смаколики Що відомо про затримання У листопаді 2020 року поліцейські затримали лідера та одного з активних учасників організації.

Вони викрали приватного підприємця у селі Софіївська Борщагівка та вимагали 2 мільйони доларів викупу.

За рішенням суду зловмисників взяли під варту.

Поліцейські затримали злочинну групу, яка діяла на Київщині / Фото МВС

Поліцейські затримали злочинну групу, яка діяла на Київщині / Фото МВС Під час другого етапу поліцейські затримали ще 5 членів банди, які фактично виконували злочини.

Вдома у злочинців провели обшуки, під час яких вилучили зброю, гроші, різноманітне технічне обладнання та документи підприємств, які вони обікрали.

Поліцейські затримали злочинну групу, яка діяла на Київщині / Фото МВС

Поліцейські затримали злочинну групу, яка діяла на Київщині / Фото МВС Також вилучили автомобілі, на яких пересувались зловмисники під час вчинення злочинів.

Крім цього, поліція встановила приміщення, де зберігалися викрадені речі.

Поліцейські затримали злочинну групу, яка діяла на Київщині / Фото МВС Досудове розслідування триває Злочинцям повідомили про підозри за статтями: незаконне позбавлення волі або викрадення людини;

крадіжка;

розбій;

вимагання;

умисне знищення або пошкодження майна;

створення злочинної організації. Затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Всі вони кияни віком 25 – 50 років. Деякі з них вже були засуджені за тяжкі злочини. Ще 4 іноземців поліцейські оголосили в розшук.