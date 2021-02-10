На Київщині горіло кілька будинків: є загиблі та постраждалі – фото

На Київщині 9 – 10 лютого сталось кілька пожеж у Васильківському районі. Внаслідок займання житлових будинків загинули 3 людини, ще одна – постраждала.

Близько 19:00 рятувальникам повідомили, що горить будинок у селі Кожухівка. На місці знайшли мертвого 71-річного господаря.

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Близько 19:55 пожежу вдалось ліквідувати.

Двоє людей загинули у пожежі в Ходосівці

Вночі 10 лютого загорівся будинок у селі Ходосівка. Всередині перебували 3 жінки. За словами сусідів, 35-річна мешканка будинку вивела на вулицю 9-річну дитину, а потім повернулась за мамою, яка мала інвалідність. На жаль, обидві жінки загинули.

Близько 8:05 пожежники ліквідували займання.



Пожежа на Київщині / Фото ДСНС

Пожежа у Білій Церкві

Крім того, біля 7:14 виникла пожежа в будинку у Білій Церкві. Рятувальники знайшли там 72-річну власницю із травмою ноги. Жінці надали допомогу та передали медикам.

Пожежники закликають усіх дотримуватись запобіжних заходів при використанні електричних приладів.



Рятувальники гасили пожежу / Фото ДСНС