У селі Нові Петрівці Київської області у ніч на 26 січня загинув учасник війни на Донбасі Руслан Сивірський. На пішохідному переході він потрапив під колеса автомобіля.

Джерело: Фейсбук Сергія Сердюка

Руслан Сивірський з позивним "Абдула" служив у батальйоні "Січ".

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Деталі трагедії

Загинув 45-річний ветеран війни на Донбасі вночі 26 січня. У селі Нові Петрівці, що на Київщині, на пішохідному переході його збив автомобіль.

Прощання з чоловіком відбудеться 28 січня, о 7:30 в морзі Вишгородської центральної районної лікарні, що в Київській області. Після цього тіло загиблого доправлять у місто Кропивницький, де живе його сім'я.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким Руслана Сивірського.



На пішохідному переході авто збило ветерана АТО / Фейсбук Сергія Сердюка

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