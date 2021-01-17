На станції Дарниця у Києві є десятки вагонів російської залізниці з вугіллям Росії. Упродовж багатьох років поїзди регулярно їздять у столицю.

Також вугілля може бути не тільки російським, але і вкраденим з тимчасово окупованих територій України. Про це повідомив блогер Денис Казанський на своїй фейсбук-сторінці.

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Як і де зафіксували російські поїзди

Вчора, 16 січня, Казанський та Сергій Бригадир зафіксували на Дарниці десятки вагонів РЖД з російським вугіллям.

Поїзди з Росії спокійно приходять прямо в столицю України. І це триває роками. Без перерви. Сергій відстежує цю ситуацію з 2016 року. І за ці 5 років цей вугільний трафік з Росії не припинявся. Вугілля купує Дарницька ТЕЦ,

– розповів блогер.

Закупівля пального

Закупівля пального Дарницької теплоелектроцентралі відбувається не тільки в Росії, але і з окупованих територій. Про це, як відзначив Казанський, свідчать дані з відкритих джерел.

Минулого року проти власника ТЕЦ Анатолія Шкрібляка Служба безпеки України порушила справу за фінансування тероризму.

Кияни фінансують агресію Росії

Казанський також зауважив: "Кияни дихають викидами від спалювання цього вугілля, платять за нього проти волі фінансуючи агресію проти України, і ніхто не може і не хоче нічого з цим робити". Він додав, що власникам ТЕЦ і посадовим особам, які їх прикривають, так вигідніше

Токсична зола

Мешканці Києва скаржаться на Дарницьку ТЕЦ за використання вугілля і з іншої причини. Адже підприємство викидає токсичну золу на золовідвал на вулиці Здолбунівській:

біля житлових будинків;

без належної санітарної зони.

Кияни хочуть, щоб компанія перейшла на газ, припинила спалювати вугілля та ліквідувала небезпечний золовідвал. Попри це, реакції від влади немає. Водночас екоінспекцію на територію підприємства не пускають.

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