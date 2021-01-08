У Києві 8 січня вшанували загиблих в авіакатастрофі МАУ. У парку "Вербовий гай" в українській столиці презентували місце для скверу пам'яті жертв трагедії. Туди прийшли рідні та близькі загиблих героїв.

Наразі на Дніпровській набережній встановили символічний знак – сірий гранітний камінь. На ньому розмістили табличку із викарбуваним написом: "PS 752 08.01.2020". Про це повідомляє 24 канал.

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Небайдужі українці принесли до пам'ятного знаку запалені лампадки та квіти. Також там встановили екран, на якому показували фотографії загиблих членів екіпажу та пасажирів літака МАУ.



У Києві вшанували загиблих в авіакатастрофі МАУ / Фото Андрія Костюка



У Києві вшанували загиблих в авіакатастрофі МАУ / Фото Андрія Костюка

Президент МАУ Євген Дихне заявив, що сквер створять за проєктом архітектора, який виграв конкурс. До кінця 2021 року будівництво скверу мають завершити.

Що ще сказав президент МАУ

У перші тижні дуже боялися, що моральний стан працівників МАУ ускладнить роботу. З членами екіпажів авіакомпанії працювали психологи.

Однак трагедія не вплинула на якісну роботу екіпажів.

Наразі пріоритетом є отримати якісну оцінку технічного звіту про катастрофу, який надіслала іранська сторона.

Саме від висновку експертів залежатимуть подальші кроки у розслідуванні.

Що кажуть у РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що ще з перших днів після катастрофи Україна робила все, аби дізнатися правду.

Україна, зокрема, наголошувала, що це була ракета російського виробництва ТОР М-1, яка двічі потрапила в наш літак... Та група, яка працювала в Тегерані, повернулася з достатнім обсягом інформації, – наголосив Данілов.

Водночас секретар РНБО наголосив, що не може наразі розголошувати усіх деталей. Однак Україна чітко знає, "хто за цим стоїть, і нащо вони це робили".



Авіакатастрофа літака МАУ під Тегераном у цифрах / Інфографіка 24 каналу