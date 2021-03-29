У Києві викрали й жорстоко вбили активіста та ветерана з позивним "Ташкент", – ЗМІ

Джерело:фейсбук прокуратури Києва
У Києві 24 березня викрали та вбили чоловіка, його тіло виявили у закинутій канаві за містом. За даними ЗМІ, жертвою став громадський активіст та ветеран війни на Донбасі Олександр Мандич.
Підозрюваних у скоєнні злочину затримали. І вони начебто вже зізналися у вбивстві.
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Київська прокуратура без розголошення жодних персональних даних повідомила таке:
Ймовірних викрадачів правоохоронці вже затримали. Запобіжний захід їм вимагатимуть безальтернативний – тримання під вартою.
Як повідомила "Українська правда", вбитий – громадський активіст Олександр Мандич, який також є ветераном війни на Донбасі з позивним "Ташкент".
Колишній народний депутат Ігор Мосійчук у фейсбуці також заявив про це.
Олександр був справжнім громадським активістом, пройшов палаючі барикади Майдану і війну на Сході, а згинув від ножа в спину від покидьків,
– написав він.
Звернімо увагу, що 21 лютого в Одесі помер відомий учасник Революції Гідності та Антитерористичної операції на Донбасі Володимир Малофеєв. У нього діагностували важке захворювання.
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