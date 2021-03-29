У Києві 24 березня викрали та вбили чоловіка, його тіло виявили у закинутій канаві за містом. За даними ЗМІ, жертвою став громадський активіст та ветеран війни на Донбасі Олександр Мандич.

Підозрюваних у скоєнні злочину затримали. І вони начебто вже зізналися у вбивстві.

Важка втрата Помер кіборг Ігор Гофман: він боровся із тяжкою хворобою

У Києві вбили ветерана й активіста: що відомо про злочин

Київська прокуратура без розголошення жодних персональних даних повідомила таке:

Увечері 24 березня кілька зловмисників захопили 37-річного чоловіка у його квартирі на Печерську в Києві.

37-річного чоловіка у його квартирі на Печерську в Києві. Приблизно годину його утримували проти волі та катували .

. А потім напівпритомного потерпілого силоміць посадили в автомобіль та вивезли у невідомому напрямку.

у невідомому напрямку. Згодом виявилося, що викраденого вбили .

. Його тіло знайшли у закинутій канаві на Київщині. У жертви – множинні травми та ножові поранення.

Ймовірних викрадачів правоохоронці вже затримали. Запобіжний захід їм вимагатимуть безальтернативний – тримання під вартою.

Як повідомила "Українська правда", вбитий – громадський активіст Олександр Мандич, який також є ветераном війни на Донбасі з позивним "Ташкент".

Колишній народний депутат Ігор Мосійчук у фейсбуці також заявив про це.

Олександр був справжнім громадським активістом, пройшов палаючі барикади Майдану і війну на Сході, а згинув від ножа в спину від покидьків,

– написав він.

Звернімо увагу, що 21 лютого в Одесі помер відомий учасник Революції Гідності та Антитерористичної операції на Донбасі Володимир Малофеєв. У нього діагностували важке захворювання.

Читайте також Справа про вбивство Шеремета: у суді скаржаться на втручання в роботу присяжних