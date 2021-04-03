У Києві, в Солом‘янському районі, 3 квітня стався вибух у будинку. В результаті двоповерхова будівля обвалилась. Цілком ймовірно, що під завалами залишились люди.

Аварія сталась на вулиці Карла Марса близько 15:43. До будинку образу прибули рятувальники. До речі Вибухнув газ у житловому будинку в Одесі: постраждало кілька людей – відео Чому стався вибух За попередньою інформацією, стався вибух газу у гаражі біля будинку. У резльтаті гараж та сусідню літню кухню зруйновано повністю. Новина доповнюється...