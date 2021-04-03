У Києві через вибух обвалився двоповерховий будинок: під завалами можуть бути люди
У Києві, в Солом‘янському районі, 3 квітня стався вибух у будинку. В результаті двоповерхова будівля обвалилась. Цілком ймовірно, що під завалами залишились люди.
Джерело:ДСНС Києва
Аварія сталась на вулиці Карла Марса близько 15:43. До будинку образу прибули рятувальники.
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Чому стався вибух
За попередньою інформацією, стався вибух газу у гаражі біля будинку. У резльтаті гараж та сусідню літню кухню зруйновано повністю.
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