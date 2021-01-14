Офіс Генерального прокурора направив до Печерського районного суду обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата. Його підозрюють у шахрайстві та підбуренні до надання хабаря.

Екснардеп перебував у змові з "викривачем корупції". Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

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Зокрема, вони підбурювали представника однієї з торговельних компаній передати хабар у розмірі 100 тисяч доларів керівництву Державної фіскальної служби та Державної митної служби України. Це потрібно було для того, щоб повернути арештоване майно.

Насправді вони не збиралися передавати вказані гроші, а мали намір заволодіти ними,

– заявили у пресслужбі.

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За даними одного зі ЗМІ, мовиться про екснардепа Верховної Ради Ігоря Савченка.

Довідка. Ігор Савченко – колишній депутат Верховної Ради, якого обрали від "Блоку Юлії Тимошенко". Однак після приходу до влади Віктора Януковича, депутат був представником пропрезидентської коаліції, а згодом – членом "Партії регіонів".

Водночас за версією іншого видання, судитимуть автора "плівок Єрмака" – екснардепа Дмитра Штанька та його поплічника.

У пресслужбі також повідомили, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного слідчого управління СБУ.