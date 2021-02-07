У Києві спалахнула пожежа в кафе: фото, відео

Джерело:"Сегодня"
У Києві біля бізнес-центру "Леонардо" 7 лютого спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, займання сталося у кафе.
Очевидці оприлюднили відео з місця події. На них видно, як з будівлі валить густий темний дим.
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За попередньою інформацією, займання сталося на цокольному поверсі кафе "Бістро". На місце пожежі вже прибули рятувальники.
Наразі причини займання невідомі.
Пожежа у кафе Києва / Фото "Сегодня"
Пожежа у кафе Києва: дивіться відео
На місці працюють рятувальники: дивіться відео
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