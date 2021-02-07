У Києві біля бізнес-центру "Леонардо" 7 лютого спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, займання сталося у кафе.

Очевидці оприлюднили відео з місця події. На них видно, як з будівлі валить густий темний дим.

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Що відомо про пожежу

За попередньою інформацією, займання сталося на цокольному поверсі кафе "Бістро". На місце пожежі вже прибули рятувальники.

Наразі причини займання невідомі.



Пожежа у кафе Києва / Фото "Сегодня"

Пожежа у кафе Києва: дивіться відео

На місці працюють рятувальники: дивіться відео

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