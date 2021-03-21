У Києві шкуродер покалічив кішку: його впіймали й після "виховної роботи" передали поліції

Біля залізничного вокзалу у Києві 20 березня шкуродер жорстоко побив кішку. Свідки викликали поліцію, а небайдужі містяни оперативно впіймали зловмисника.

Тварина серйозно постраждала. Її намагаються врятувати у ветеринарній клініці.

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У Києві впіймали шкуродера

Біля залізничного вокзалу у Києві чоловік жорстоко побив кішку. Свідком неадекватної поведінки людини щодо тварини стала жінка на ім'я Оксана, яка й викликала поліцію. Про це розповіли у фейсбуці "ДТП.kiev.ua".

Також вона забрала кішку до ветеринарної клініки, де тварину намагаються врятувати. Після лікування жінка пообіцяла забрати тваринку до себе.

Шкуродера дуже швидко знайшли та затримали небайдужі кияни. Після "виховної роботи" його передали поліції Шевченківського райвідділку.

Як повідомили у "Київ Оперативний", шкуродером виявився працівник місцевого пункту прийому брухту: "Зранку його щось перемкнуло і воно вирішило побити кота. Просто так".

У спільноті дуже сподіваються, що "до отої поторочі застосують нову статтю КК України про жорстоке поводження із тваринами".

Карають за такий злочин в Україні штрафом від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі до 3 років.

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