У Києві шкуродер покалічив кішку: його впіймали й після "виховної роботи" передали поліції

Джерело:24 канал
Біля залізничного вокзалу у Києві 20 березня шкуродер жорстоко побив кішку. Свідки викликали поліцію, а небайдужі містяни оперативно впіймали зловмисника.
Тварина серйозно постраждала. Її намагаються врятувати у ветеринарній клініці.
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Біля залізничного вокзалу у Києві чоловік жорстоко побив кішку. Свідком неадекватної поведінки людини щодо тварини стала жінка на ім'я Оксана, яка й викликала поліцію. Про це розповіли у фейсбуці "ДТП.kiev.ua".
Шкуродера дуже швидко знайшли та затримали небайдужі кияни. Після "виховної роботи" його передали поліції Шевченківського райвідділку.
Як повідомили у "Київ Оперативний", шкуродером виявився працівник місцевого пункту прийому брухту: "Зранку його щось перемкнуло і воно вирішило побити кота. Просто так".
Карають за такий злочин в Україні штрафом від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі до 3 років.
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