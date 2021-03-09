У Києві люди протестували на підтримку Антоненка, виникли сутички: відео

У Шевченківському районному суді Києва 9 березня розглядали клопотання про зміну запобіжного заходу для підозрюваного у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка. До будівлі суду прийшли близько 200 людей, аби його підтримати.

До речі, протестувальники прийшли підтримати також засудженого активіста Сергія Стерненка.

Важливо Якщо фігурантів справи Шеремета виправдають, до обвинувачення застосують санкції, – Аваков

Що відбувалось біля суду

Біля входу до суду демонстранти розтягнули банери із зображенням Антоненка та Стерненка й написом "Кайдани порвіте". Протестувальники скандували: "Свободу Антоненку!", "Ні політичним репресіям!", "Аваков — чорт" та інші гасла.

Будівлю посилено охороняла поліція та нацгвардійці.

Засідання перенесли

Засідання перенесли через одного з присяжних. Люди заявили, що не підуть з-під будівлі суду, поки не призначать нового присяжного та не поновлять засідання.

Протестувальники блокували проїзд автобуса

Люди прийшли до воріт біля вулиці Дегтярівської. З двору виїжджав мікроавтобус, якого протестувальники не пропускали.Водій та пасажир запевнили, нібито в транспорті немає Антоненка, та їм не повірили. Люди кричали: "Засідання", а також "Стоїмо!".

Протести біля суду, дивіться відео:

До заблокованих воріт прислали силовиків. Ймовірно, щоб вони розблокували виїзд з двору, адже іншого не було. Згодом автобус таки прорвав натовп та поїхав.

Наступне засідання відбудеться 16 березня о 14:00.