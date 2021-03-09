У Києві люди протестували на підтримку Антоненка, виникли сутички: відео
У Шевченківському районному суді Києва 9 березня розглядали клопотання про зміну запобіжного заходу для підозрюваного у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка. До будівлі суду прийшли близько 200 людей, аби його підтримати.
Джерело:УНІАН
До речі, протестувальники прийшли підтримати також засудженого активіста Сергія Стерненка.
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Що відбувалось біля суду
Біля входу до суду демонстранти розтягнули банери із зображенням Антоненка та Стерненка й написом "Кайдани порвіте". Протестувальники скандували: "Свободу Антоненку!", "Ні політичним репресіям!", "Аваков — чорт" та інші гасла.
Будівлю посилено охороняла поліція та нацгвардійці.
Засідання перенесли
Засідання перенесли через одного з присяжних. Люди заявили, що не підуть з-під будівлі суду, поки не призначать нового присяжного та не поновлять засідання.
Протестувальники блокували проїзд автобуса
Люди прийшли до воріт біля вулиці Дегтярівської. З двору виїжджав мікроавтобус, якого протестувальники не пропускали.Водій та пасажир запевнили, нібито в транспорті немає Антоненка, та їм не повірили. Люди кричали: "Засідання", а також "Стоїмо!".
Протести біля суду, дивіться відео:
До заблокованих воріт прислали силовиків. Ймовірно, щоб вони розблокували виїзд з двору, адже іншого не було. Згодом автобус таки прорвав натовп та поїхав.
Наступне засідання відбудеться 16 березня о 14:00.
Вбивство Павла Шеремета: коротко
- У 2016 році в Києві Шеремет загинув. Він підірвався на власному авто.
- 12 грудня 2019 року назвали трьох підозрюваних у вбивстві – Андрія Антоненка, кардіохірурга Юлію Кузьменко та військову медсестру Яну Дугарь.
- Потім запобіжні заходи замінили Дугарь та Кузьменко, під вартою залишився лише Антоненко.
- Колишній білоруський спецпризначенець Ігор Макар оприлюднив записи, які можуть свідчити про "білоруський слід" у справі.
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