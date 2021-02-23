У Києві на протестах через вирок Стерненку сутички: є потерпілі

Джерело:24 канал
Ввечері у Києві почалися масові сутички на мітингу в підтримку Сергія Стерненка. Очевидці повідомляють про перших потерпілих.
Постраждали, за попередніми даними, поліцейські. Правоохоронці у відповідь на штовханину від мітингувальників почали розпилювати в сторону протестувальників сльозогінний газ.
Детально Протести на підтримку Стерненка: у Києві почалися перші сутички – відео
У пресслужбі поліції Києва лаконічно зазначають: посилили заходи безпеки біля Офісу Президента для забезпечення публічної безпеки. Щодо постраждалих протестувальників чи правоохоронців наразі там не надають інформацію.
Сутички у Києві – дивіться на відео