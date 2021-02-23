У Києві на протестах через вирок Стерненку сутички: є потерпілі

Ввечері у Києві почалися масові сутички на мітингу в підтримку Сергія Стерненка. Очевидці повідомляють про перших потерпілих.

Постраждали, за попередніми даними, поліцейські. Правоохоронці у відповідь на штовханину від мітингувальників почали розпилювати в сторону протестувальників сльозогінний газ.

Детально Протести на підтримку Стерненка: у Києві почалися перші сутички – відео

Сутички у Києві: що відомо

Зіткнення силовиків та активістів почалися просто під Офісом Президента. Це сталося після того, як у правоохоронців кинули запалений фаєр.

У відповідь вони розпилили сльозогінний газ.

Як повідомляють з місця події журналісти 24 каналу, натовпом почали передавати бронежилет і каску, яку найімовірніше, відібрали у якогось правоохоронця.

Що кажуть у поліції

У пресслужбі поліції Києва лаконічно зазначають: посилили заходи безпеки біля Офісу Президента для забезпечення публічної безпеки. Щодо постраждалих протестувальників чи правоохоронців наразі там не надають інформацію.

Сутички у Києві – дивіться на відео