У Києві на протестах через вирок Стерненку сутички: є потерпілі
Ввечері у Києві почалися масові сутички на мітингу в підтримку Сергія Стерненка. Очевидці повідомляють про перших потерпілих.
Джерело:24 канал
Постраждали, за попередніми даними, поліцейські. Правоохоронці у відповідь на штовханину від мітингувальників почали розпилювати в сторону протестувальників сльозогінний газ.
Детально Протести на підтримку Стерненка: у Києві почалися перші сутички – відео
Сутички у Києві: що відомо
- Зіткнення силовиків та активістів почалися просто під Офісом Президента. Це сталося після того, як у правоохоронців кинули запалений фаєр.
- У відповідь вони розпилили сльозогінний газ.
- Як повідомляють з місця події журналісти 24 каналу, натовпом почали передавати бронежилет і каску, яку найімовірніше, відібрали у якогось правоохоронця.
Що кажуть у поліції
У пресслужбі поліції Києва лаконічно зазначають: посилили заходи безпеки біля Офісу Президента для забезпечення публічної безпеки. Щодо постраждалих протестувальників чи правоохоронців наразі там не надають інформацію.
Сутички у Києві – дивіться на відео
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