Карати колаборантів за співпрацю з ворогом: в Києві презентували законопроєкт

У Києві презентували законопроєкт про протидію колабораціонізму в Україні. До складу робочої групи, яка працювала над документом, увійшли представники "Національного Корпусу", народні депутати різних фракцій, юристи та представники ветеранських організацій.

Як зазначив лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький, заради національної безпеки України, потрібно негайно обмежити п'ятій колоні доступ до медійного та політичного життя країни.

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"Росія веде гібридну війну. В цьому вона активно використовує 5-у колону, яка діє в середині країни. Цей законопроєкт про колаборантів призначений для того, щоб 5-а колона не мала можливостей, не мала інструментів впливу на Україну", – розповів Білецький.

Що заборонятиме закон

Закон передбачатиме заборону колаборантам брати участь у виборах усіх рівнів, а також – призов на військову службу та отримання державної таємниці.

Основна його норма не стільки в покаранні, у кримінальному покаранні як такому, а в тому, що ці люди після відбуття покарання 10 років не зможуть займатися будь-якою формою політичної діяльності в країні,

– зазначив Білецький.

В Києві презентували законопроєкт про протидію колабораціонізму: дивіться відео

Юрист, співавтор законопроєкту Віктор Шендибало розповів, що важливо те, що він поширюватиметься також на юридичних осіб: "Тобто якщо особа яка була колаборантом, була засуджена за колабораційну діяльність і вона є уповноваженою особою якоїсь партії, громадської організації, ЗМІ, будь-якої юридичної особи і вона вчиняє таку діяльність від її імені, то до такої юридичної особи застосовуватиметься спеціальний захід – це ліквідація та конфіскація".

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Наразі законопроєкт про протидію колабораціонізму в Україні, розроблений за ініціативи Нацкорпусу, вже зареєстрований у Верховній Раді групою депутатів. Тепер він має пройти процедуру схвалення у профільному комітеті.