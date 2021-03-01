Карати колаборантів за співпрацю з ворогом: в Києві презентували законопроєкт
У Києві презентували законопроєкт про протидію колабораціонізму в Україні. До складу робочої групи, яка працювала над документом, увійшли представники "Національного Корпусу", народні депутати різних фракцій, юристи та представники ветеранських організацій.
Джерело:24 канал
Як зазначив лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький, заради національної безпеки України, потрібно негайно обмежити п'ятій колоні доступ до медійного та політичного життя країни.
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"Росія веде гібридну війну. В цьому вона активно використовує 5-у колону, яка діє в середині країни. Цей законопроєкт про колаборантів призначений для того, щоб 5-а колона не мала можливостей, не мала інструментів впливу на Україну", – розповів Білецький.
Що заборонятиме закон
Закон передбачатиме заборону колаборантам брати участь у виборах усіх рівнів, а також – призов на військову службу та отримання державної таємниці.
Основна його норма не стільки в покаранні, у кримінальному покаранні як такому, а в тому, що ці люди після відбуття покарання 10 років не зможуть займатися будь-якою формою політичної діяльності в країні,
– зазначив Білецький.
В Києві презентували законопроєкт про протидію колабораціонізму: дивіться відео
Юрист, співавтор законопроєкту Віктор Шендибало розповів, що важливо те, що він поширюватиметься також на юридичних осіб: "Тобто якщо особа яка була колаборантом, була засуджена за колабораційну діяльність і вона є уповноваженою особою якоїсь партії, громадської організації, ЗМІ, будь-якої юридичної особи і вона вчиняє таку діяльність від її імені, то до такої юридичної особи застосовуватиметься спеціальний захід – це ліквідація та конфіскація".
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Наразі законопроєкт про протидію колабораціонізму в Україні, розроблений за ініціативи Нацкорпусу, вже зареєстрований у Верховній Раді групою депутатів. Тепер він має пройти процедуру схвалення у профільному комітеті.
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