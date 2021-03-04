У Києві попрощались з першим главою МЗС України Анатолієм Зленком: фото

В Києві попрощались з першим міністром закордонним справ України Анатолієм Зленком. У Дипломатичну академію прийшли відомі політики та громадські діячі. Серед них – президент Володимир Зеленський та голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Глава держави висловив співчуття та підтримку рідним та близьким дипломата. Зеленський зазначив, що Зленко був тим, хто "закладав основи дипломатії молодої держави та формував імідж України на початку незалежності".

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Попрощатись зі Зленком прийшли Зеленський та Єрмак

Також на церемонію прийшли колеги Зленка по дипломатичному корпусу. Це – колишні очільники МЗС: Володимир Огризко, Костянтин Грищенко, Павло Клімкін, Петро Порошенко, Арсеній Яценюк, чинний міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і керівники міністерства.

На плечах Зленка був процес визнання України

Джерело: Укрінформ

Кулеба наголосив, що 4 березня прощаються не просто з міністром, а з людиною, на плечах якої був процес визнання України іншими державами.

Мало хто знає, що Анатолій Зленко був першим, хто сказав відкрито про європейське і євроатлантичне майбутнє України. Багато речей він не міг казати прямо, тому що на початку 90-х це все ще було дуже складно і було різне сприйняття, але він заклав підвалини нашого курсу до ЄС і НАТО,

– сказав Кулеба.

Після того, як Анатолія Зленка провели в останню дорогу, його поховали на Байковому кладовищі столиці.

Дивіться фото з церемонії прощання / Фото Укрінформ та Офісу Президента: